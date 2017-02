Acusan a médico de matar esposa canadiense

Las manchas de sangre que dejó en el pasadizo, ascensor y estacionamiento del edificio donde vivía, cuando arrastraba la bolsa que, al parecer, contenía el cadáver de su pareja, Kimberlee Susanne Kasatkin (41), llevaron a la policía a acusar al médico Christopher Franz Bettocchi (38) como autor del asesinato de la madre de sus dos hijos, quien iba a dejarlo por violento.



Ayer, con las manos engrilletadas y vigilado por agentes de Homicidios, fue llevado al Ministerio Público.



El jefe de la Dirincri, general Miguel Núñez, informó: “Lo estamos poniendo a disposición por el delito contra el cuerpo, la vida y salud, feminicidio en agravio de Kimberlee Susanne Kasatkin”.



NO HALLAN CADÁVER

La mujer desapareció el 26 de noviembre del 2016, y se descubrió que llegó un día antes al departamento de la cuadra 2 de la calle Grimaldo del Solar, en Miraflores, y no volvió a salir, según las cámaras de vigilancia.



“El médico denuncia tres días después que su esposa se fue llevándose sus cosas, pero no está registrado por las cámaras, ni los vigilantes. Sí tenemos las imágenes cuando el día 27 de noviembre él sale del ascensor a la cochera del edificio arrastrando unas bolsas pesadas, que sube a la camioneta y se va”, indicó el oficial.

Agregó que el galeno regaló el colchón y las prendas de cama. Tras ser recuperados y sometidos a pruebas con luminol, se descubrió que tenían manchas de sangre de la víctima.



Explicó que el perfil psicológico del acusado señala que tiene conducta sociópata y rasgos psicópatas. (José Yucra)