Anciano acusado de violar a mujer con síndrome de Down fue detenido en Pueblo Libre [VIDEO]

No se mostró arrepentido y prefirió no dar explicaciones pese a que las evidencias lo condenaban. Un anciano acusado presuntamente de violar a una mujer con síndrome de Down fue detenido en Pueblo Libre.



Según la Policía Nacional, Moisés Marcelino Vílchez Poma (61) captó a la víctima, de 38 años de edad, en el mercado 3 de Febrero, localizado en Breña, y con engaños la subió a su auto para llevarla hasta su casa.



Al ingresar a su vivienda ubicada en la cuadra 20 de la avenida General Varela, en Pueblo Libre, Moisés Marcelino Vílchez Poma ultrajó a la mujer con síndrome de Down, de acuerdo a los resultados del médico legista y el testimonio de la propia víctima.



Sin embargo, una llamada anónima de un vecino alertó a la Policía Nacional, que procedió con la rápida captura del violador y su traslado a la comisaría de Pueblo Libre. Ahora el destino de este sujeto dependerá de las autoridades.



