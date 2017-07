Ate Vitarte: Mujer denunció a su nieta por robarle más de 100 mil soles [VIDEO]

Serafina Garibay, de 68 años, denunció en la comisaría de Salamanca, Ate Vitarte, a su nieta Daysi Carmen Palomino Huamán por el robo de más de 100 mil soles en su casa. La joven de 20 años habría huido junto a su novio, quien acababa de salir de la cárcel.



La afectada detalló que tenía guardados 58 mil soles y 24 mil dólares en el cajón que tenía en su casa de Ate Vitarte. El dinero no solo era el fruto de su trabajo sino también de los ahorros que su hijo le enviaba desde Chile.



Según cuenta Fiorella Palomino, otra nieta de Serafina Garibay, no era la primera vez que Daysi le roba dinero a la mujer que la crió como su fuera su hija. Anteriormente se había apoderado de montos de 10 mil soles, pero su abuela decidió no denunciarla en aquellas ocasiones en Ate Vitarte.

Trascendió que Daysi Carmen Palomino Huamán no habría realizado sola el robo de esta fuerte cantidad en Ate Vitarte. Todo parece indicar que recibió la ayuda de su novio, quien tiene antecedentes penales y hace tan solo un mes salió de la cárcel.



La Policía acudió al cuarto en el que vivían Daysi y su pareja pero la encontraron deshabitada, aunque había un estuche lleno de balas para pistola de 9 milímetros.