Quiso estrangular a la madre de sus tres hijas pero al ser atrapado, amagó con llorar. Un sujeto con múltiples denuncias por violencia familiar fue capturado por la Policía Nacional después de un intento de feminicidio a su expareja.



Cuando fue abordado por un reportero de América Noticias en la puerta de la comisaría de Oquendo, en el Callao, Feliciano Izquierdo Montañes aparentó arrepentimiento y quiso minimizar lo sucedido.



- Reportero: La quisiste estrangular...

- Detenido: No, jefe.

- R: ¿No te da pena cuando le pegas?

- D: Sí, yo nunca, ya no voy a hacer nada…

- R: ¿No te da pena cuando le pegas a tu esposa?

- D: No le he pegado...



El hecho ocurrió cuando la agraviada se alistaba para salir a trabajar en su negocio de venta de desayunos cuando Izquierdo Montañes apareció y empezó a discutir acaloradamente con ella, golpeándola y queriéndola estrangular.



Sujeto con múltiples denuncias por violencia familiar se pone a llorar tras ser detenido

Las hijas de ambos impidieron que la golpiza continúe. La mujer –que tenía medida de protección debido a los maltratos que sufrió por más de 12 años– llamó a los policías de la comisaría de Oquendo, que detuvieron al sujeto de inmediato.



En la dependencia policial, Izquierdo Montañes negó haber golpeado a la madre de sus tres hijas y dijo que solamente habían sido “unos empujones” en medio de una acalorada discusión que tuvieron.



Feliciano Izquierdo Montañes será denunciado por agresión de tipo feminicida mientras que la víctima espera que esta vez las ‘lágrimas de cocodrilo’ de su expareja no eviten que pague por lo que hizo.

