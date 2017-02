Un joven de 24 años fue asesinado de 5 balazos mientra jugaba un partido de futbito en una loza deportiva de la urbanización Previ en el Callao. Según los testigos afirman que todo se trataría de un ajuste de cuentas.



"Se ha parado un chato encapuchado y de frente le metió bala a la mi hermano", manifestó la hermana del sujeto asesinado de 5 balazos en una "canchita" de futbito en el Callao.



"No hable así... él es mi hijo...él no ha estado metido en nada. Mi hijo siempre ha sido tranquilo", respondió el padre de la víctima cuando se le consultó si su hijo fue asesinado por un tema de ajuste de cuentas.



Los familiares de la víctima pusieron la denuncia en la comisaría del sector a un tal 'Pelajo'. "Ese muchacho es amigo de mi hermano...él debe de saber quién lo ha matado", manifestó la hermana de la víctima.



El joven mantenimiento de cisternas de combustibles desde hace buen tiempo. "El tiene más o menos 4 años trabajando para mí", contó su jefe que no podía creer la terrible noticia sucedida en el Callao.