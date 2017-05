Caso Costa Verde: Recibiría 19 años por matar a tres  

“Hasta 19 años de prisión efectiva recibiría Guillermo Riera Díaz por provocar la muerte de tres personas en la Costa Verde y huir de la zona”, dijo el abogado Roberto Miranda, sobre el empresario que se puso a derecho 15 días después del fatal accidente.



Miranda explicó a Trome que la pena sería posible si la Fiscalía suma los delitos de homicidio culposo, encubrimiento y resistencia a la autoridad.



“Mató a tres personas y fugó del país para encubrir algo. No se sometió a los exámenes de alcoholemia y toxicológico, se resistió a la autoridad. Le corresponden las máximas penas de cada delito”, indicó.



En el programa Reporte Semanal, Riera aseguró que no vio ningún muerto ni escuchó gritos al salir de su camioneta después de arrollar y matar a tres jóvenes y dejar grave a otro, el 5 de mayo. Por eso, dijo que tomó un taxi.



Contó que esa noche perdió el control de su vehículo, de placa ADN-917, por ‘pestañear’ después de salir de una reunión de trabajo en un club de la Costa Verde. Agregó que en una curva rumbo a Miraflores, impactó con el sardinel central y sintió dos golpes, pero no vio ninguna moto. También negó haber enviado a Juan Yarlequé para que se culpe.



EN SHOCK

Afirmó que al enterarse de las muertes, entró en shock y decidió irse a Miami para hablar con su esposa. “Lo lamento profundamente por las personas que fallecieron en este accidente. Realmente, lo siento de corazón”, dijo lloran

Guillermo Riera Díaz admite su culpa y pide perdón a deudos del fatal accidente en la Costa Verde