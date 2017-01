Cansado de los robos, el comerciante Pasión Pumarrumi Ventocilla (70), dueño de una galería en Chorrillos, se enfrentó a piedrones con tres delincuentes que, con armas de fuego, irrumpieron en su negocio para robar modernos celulares de varios stands. Al final, resultó herido de bala.



Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del negocio.

25 SEGUNDOS



En el video se observa que, a las 8:20 de la noche del sábado, tres ladrones, con gorras y pistolas, irrumpieron en la galería ‘Pumarrumi’, de la avenida 24 de Octubre, lote 20, manzana E5, del asentamiento humano ‘Túpac Amaru de Villa’, Chorrillos. A esa hora se encontraban varios clientes.

“Fueron directo a robar. A mi lado había una señora con su bebito en coche, a la que apuntaron. Los tres rompieron las lunas de las vitrinas de los stands 2 y 3. Yo salí a la calle y pensé que las armas podían ser de fogueo. Cogí dos piedras grandes y a la de Dios las lancé”, contó el herido a Trome.

Agregó que el hampón que recibió la pedrada perdió el arma y su celular.

“Su cómplice me baleó, pero me escondí. Hicieron cuatro disparos. Luego vi que escapaban y fui tras ellos para alertar a los vecinos. Ahí me di cuenta que tenía un impacto de bala en la pierna izquierda”, precisó el empresario en Chorrillos.

Testigos señalaron que los ladrones huyeron en un auto negro, conducido por un cuarto ladrón.

Según los vendedores de los stands afectados, los hampones robaron unos 38 celulares y cuatro tablets.



La víctima permanece con la bala alojada en la pierna.