Cierran fronteras a chofer que mató a tres personas en la Costa Verde [VIDEO]

A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio Público informó que sí pidieron al Poder Judicial la detención preliminar de Guillermo Riera, quien la madrugada del 5 de mayo, manejando su camioneta por la Costa Verde, atropelló y mató a tres personas.



Se indicó que las solicitudes pertinentes se presentaron los días 17 y 19 de mayo. No obstante, revelaron que gracias al trabajo de la fiscal María Rabines, obtuvieron el impedimento de salida del país de Riera, quien ha sido llamado el ‘chofer asesino’.



LO ACEPTÓ

De otro lado, Fernando Silva, abogado de Riera, reiteró que su defendido aceptó, ante las autoridades, que él conducía la camioneta que acabó con la vida de Jair Saldaña de la Cruz, Leslyann Acuña Cuadros y Luis Valdez Rivera.



Añadió que Riera no huirá de las investigaciones y que viajó a Estados Unidos, después del accidente, porque allí estaba su familia y porque no tenía impedimento de salida del país.



En un primer momento, Juan Yarlequé Purizaca, quien trabaja para Riera, se culpó por el accidente. Sin embargo, ahora se ha comprobado que no eran verdad sus palabras. (JSV)

Costa Verde: empresario sospechoso de tres muertes en choque viajó a Estados Unidos.