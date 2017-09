Comercializador de drogas es capturado con los pantalones abajo y en el baño [VIDEO y FOTOS]

Con los pantalones abajo fue encontrado el comercializador de drogas José Spencer Bilbao Ríos (39) en su vivienda ubicada en la cuadra 8 del Jr. Huancavelica en el Centro de Lima. Alias 'Sapo Viejo' fue capturado de inmediato por el Grupo Terna del Escuadrón Verde.



Las fuerzas del orden y las cámara de 'Alto al crimen' llegaron a la casa de 'Sapo Viejo', quien se encontraba haciendo sus necesidades en un balde. ¿Te limpiaste bien las manos, no?, le preguntó un policía al comercializador de drogas antes de ponerle las esposas.



El video de 'Alto al crimen' muestra a José Spencer Bilbao Ríos sorprendido por la intervención y con el papel higiénico en las manos. La policía comenzó a buscar por todos los cuartos del inmueble hasta que encontraron toda una bolsa llega de drogas listas para su comercialización.



Inseguridad ciudadana La policía encontró más de 1000 ketes de pasta básica. Inseguridad ciudadana

José Spencer Bilbao Ríos negó los hechos y manifestó que él no vivía ahí. La policía sabía muy bien que todo era mentira. "Yo no sé nada sobre la droga", manifiesta 'Sapo Viejo' ante las cámaras de 'Alto al crimen'.



La policía encontró más de mil ketes de pasta básica de cocaina y varios envoltorios con clorhidrato de cocaína en la casa del conocido 'Sapo Viejo'. "yo vendo mi consumo cinco gramos, diez gramitos nada más. Yo no vendo así cantidad, nada", dice en su defensa el comercializador de drogas en el Centro de Lima.



José Spencer Bilbao Ríos y Joao García, también encontrado en el inmueble, fueron llevados a la Comisaría de Monserrat.