Ni una Menos: El antes y después de una bella joven que fue golpeada brutalmente por su novio [FOTOS]

"Yo era feliz hasta que lo conocí. Fue entonces que se desató el infierno en mi vida", relató Jenna Louise Thomas, una joven modelo de 22 años que fue golpeada brutalmente por su pareja el último domingo en Nueva Gales del Sur, en Newport, Reino Unido. La mujer completamente ensangrentada y con el rostro desfigurado llegó a la comisaría y denunció el hecho ante la mirada de horror de sus los policías que se encontraban en el lugar.



La golpiza ocurrió cuando Jenna Louise Thomas se encontraba durmiendo junto a su hijo de cuatro años. Su pareja Jamie Webber llegó a su casa y empezó a discutir con la víctima y empezó con la masacre luego de un ataque de celos por la respuesta que la mujer le dio sobre el padre de su pequeño.

"Yo y mi hijo estábamos durmiendo en mi cama cuando él comenzó a discutir y gritarme sobre qué hacer con el padre de mi hijo. Luego me golpeó y continuó atacándome. Me pegó hasta desmayarme y continuó haciéndolo, una y otra vez", relató Jenna Louise Thomas. "Lo hizo cuatro veces. Mis ojos están llenos de sangre por lo que me hizo".



Jenna Louise Thomas tras despertar de la golpiza, agarró a su hijo y toda llena de sangre en la cara intentó escapar por la ventana, pero el hombre otra vez la agarró de los pelos y volvió a golpearla. Fue entonces que corrió a la calle y el sujeto siguió atacándola en la calle.



Los vecinos al ver la golpiza la defendieron y la salvaron de una muerte segura. Luego fue llevada al hospital donde denunció el atentado, pero el hombre escapó y ha amenazado con acabar con la vida del Jenna Thomas. La mujer se encuentra con resguardo policial.



"Mi pequeño hijo necesita volver a dormir en su cama, pero ambos estamos muy aterrados para regresar a casa mientras él esté allí afuera. Si alguien sabe dónde está, por favor cuéntele a la Policía", pidió Jenna Louise Thomas. El agresor, de ser atrapado, pasará varios días tras las rejas.