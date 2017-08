Estados Unidos confirmó que Perú es uno de los mayores productores de dólares falsos [VIDEO]

Freddy Yataco, Mayor de la División de Estafas de la Policía Nacional, fue entrevistado por RPP y manifestó que, según la embajada de Estados Unidos, Perú es uno de los principales productores de dólares falsos de todo el mundo.



Freddy Yataco también contó que el año pasado se logró incautar más de 42 millones de dólares falsos en una operación llamada "Los Verdes del Valle". Dicha operación tuvo la participación de 1,500 efectivo y fueron registrados 45 inmuebles en Lima, 5 en Tumbres y uno en Piura.



Un informe de The Associated Press dice que la policía peruana indicó que Perú ya superó a Colombia en el tema de la falsificación: "Sí, hemos sobrepasado en los dos últimos años a Colombia en la cantidad de falsificación producida".



La publicación de The Associated Press continúa y hace hincapié en la pericia de los falsificadores peruanos. "Son muy buenos... En este momento (los peruanos) están entre los mejores falsificadores del mundo...".



"A diferencia de los Estados Unidos, donde se concentran en la fabricación, el acabado aquí en Perú es como un arte, un proceso separado en el que uno imprime el papel básico, y se lo da al que hace el acabado final, y ese es casi un artista, le agrega todos los otros detalles al billete... Son expertos", cuenta la fuente peruana a The Associated Press.