Fiscal de casos Gerald Oropeza y 'Caracol' que se quedó dormido mientras manejaba pide perdón pero... [VIDEO y FOTOS]

“Mis hijas y toda la familia está preocupada. Mis hijas han llorado. Me siento muy arrepentido de haber incurrido en eso”. Estas fueron las palabras del fiscal contra el crimen organizado Lucio Sal y Rosas Guerrero, quien fue sorprendido durmiendo en aparente estado de ebriedad dentro de su auto en medio de un crucero peatonal de la avenida Eduardo Habich, en San Martín de Porres.



El hecho ocurrió a las 2 de la madrugada del lunes luego que Lucio Sal y Rosas Guerrero salió de una reunión familiar y, vencido por el consumo de licor y el cansancio, se quedó dormido detrás del volante y aunque los agentes de la Policía Nacional trataron de convencerlo de bajarse del auto, él se negó, como pudieron apreciar las cámaras de Latina.



“Cuando despierto, reacciono porque incluso el policía de primera me trata de sacar violentamente. Yo no tengo por qué faltarle el respeto al policía”, dijo el fiscal Lucio Sal y Rosas Guerrero, que ganó notoriedad por investigar y enviar a prisión a los delincuentes Gerald Oropeza López, Gerson Gálvez Calle 'Caracol' y Ángelo Renzo Espinoza Brissolesi 'Renzito'.







“Fui a una reunión familiar y el motivo fue justamente por mi trabajo (…) Han hecho un almuerzo y me pasé de tragos”, confesó el fiscal contra el crimen organizado, que tras protagonizar el vergonzoso hecho fue llevado a la comisaría de San Martín de Porres. Sin embargo, fue puesto en libertad pocas horas después.



Consultado sobre el caso, el abogado penalista Julio Rodríguez precisó que hay que investigar por qué a Lucio Sal y Rosas –quien será denunciado por los delitos de resistencia a la autoridad y por manejar en estado de ebriedad y ya se le suspendió el brevete por tres años– se le hizo un procedimiento distinto al que le podrían exigir a cualquier ciudadano.







SANCIONADO

Pero eso no es todo, ya que la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima dispuso iniciar proceso disciplinario por presunta infracción administrativa contra el fiscal Lucio Sal y Rosas Guerrero a raíz de la presunta inconducta funcional por la que fue intervenido la madrugada del lunes.



La investigación –señala el comunicado– se “dispuso de manera inmediata al tratarse de un incidente que va en contra de los valores de idoneidad y buena conducta que deben caracterizar el desempeño de los fiscales, afectando a su vez la imagen del Ministerio Público como institución encargada de velar por la defensa de la legalidad”.





SANCIONADO

