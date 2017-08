"No sé nada", dice '' Dilmer Gemán Zumbilla cuando se le pregunta por qué ingresó a conocido banco en el Open Plaza del Callao. Dilmer tiene 24 años y dice que estaba "muy ebrio" y no sabe la razón por la que entró al banco.



Dilmer Gemán Zumbilla, alias ‘El Topo’, burló casi todas las medidas de seguridad del banco del Callao y pudo ingresar a la bóveda del banco. Pero el crimen no se concretó porque sonaron las alarmas. La policía llegó a la zona y pudo capturar a Dilmer.



El hecho tuvo lugar en el cruce de las avenidas Canta Callao y Japón. Lo más insólito de todo es que Dilmer tuvo que trepar por las rejas, subir al techo, entrar por el baño y entrar por los conductos de aire acondicionado para lograr ingresar a la entidad bancaria.



Dilmer dice que estaba tomando cerveza y no recuerda nada más.

La llamada al 105 hizo que las Águilas Negras y los agentes de la comisaría se pusieran en alerta y para capturar al presunto ladrón. Dilmer Gemán Zumbilla indica que es militar en sus redes sociales.



Dilmer Gemán Zumbilla tiene dos denuncias por robo y toda su situación dependía de la Fiscalía y el Poder Judicial. Dilmer ahora se encuentra libre y cuenta su historia en Panorama.



"El problema es que yo no me acuerdo. Hay partes que sí recuerdo pero no más", dice Dilmer. "No me explico cómo llegué hasta ahí. Yo no tenía un plano", "Solo estaba tomando cerveza", diceDilmer Gemán Zumbilla.



Las cámaras de seguridad muestran a Dilmer Gemán Zumbilla caminando por la bóveda del banco y cubriéndose el rostro con un polo. La borrachera de Dilmer fue tal que se dio el tiempo de mover la cámaras de seguridad del banco para no ser captado.