Inseguridad ciudadana: Caen cinco 'raqueteros' dentro de taxi colectivo en San Juan de Miraflores [VIDEO y FOTOS]

Cinco presuntos raqueteros, entre ellos un ex recluso del penal de Lurigancho, fueron detenidos dentro de un taxi colectivo en San Juan de Miraflores. Se informó que se les encontró réplicas de pistolas y un carnet falso de la policía.



La intervención fue en la cuadra 4 de la avenida Pedro Miotta en San Juan de Miraflores. Los agentes realizaban un operativo ‘Reten’ y descubrieron a estos sospechosos dentro del taxi colectivo de placa D6R-680 cuyo conductor Rafael Borda Pomacondor (28), tenía en su poder un carnet falso de la policía a nombre del SO Tec 3ra PNP Wiler Ruiz Maldonado y una réplica de revólver. También se atrapó a los hermanos Jorge Alberto Burga Vilela (34) y Eulogio Guillerno (29), al sobrino de estos Anthony Fernando Sagastegui Cárdenas (26), y a César Martín Swayne Pino (53).



Los policías de la comisaría de San Juan de Miraflores indicaron que a cada uno les encontraron una réplica de arma de fuego y que se les investiga por asaltos bajo la modalidad de ‘raqueteo’.



Sin embargo, Jorge Burga Vilela, indicó que él y su hermano fueron estafados por César Swayne.



“Ese tipo nos ha estafado y fuimos con mi hermano, sobrino y amigo para cobrarle el dinero que nos debe. Nosotros no tenemos antececentes”, gritaba Jorge Burga, al ser derivado a la comisaría de San Juan de Miraflores. Poco después se supo que Rafael Borda, salió hace seis meses del penal de Lurigancho donde estuvo recluido por cometer el delito de robo agravado.



Los policías hicieron el registro del auto y encontraron letreros de taxi colectivo de diferentes zonas del cono norte y sur.



QUE NO SE TE PASE

