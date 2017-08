Inseguridad ciudadana: Secuestran familia y le roban carro en Comas [FOTOS]

Eran las 10:40 de la noche y dos hermanos, la esposa de uno de ellos y su bebito, luego de cenar, paseaban en un auto por la zona de Payet, en Comas. De pronto fueron asaltados y secuestrados por una banda que los abandonó sin carro en un desolado lugar.

Cuando regresaba a casa, René Miranda (34) tuvo que reducir la velocidad de la Van, de placa ATU-697, que conducía, por el rompemuelles ubicado a la altura del estadio ‘José Olaya’.



Auto oscuro



Allí fue cerrado por un carro oscuro del que bajaron tres delincuentes con gorras. “Dos lo encañonaron y otro abrió la puerta para subir. Parece que nos han estado esperando para asaltarnos”, contó Fabiola R.G. (25), quien viajaba con su bebita de 4 meses.

Con ella también iba su esposo Daniel Miranda (24), en el asiento de copiloto. Una vez dentro, los dos hermanos fueron colocados en el piso y amarrados de pies y manos. También les apuntaron en la cabeza mientras el vehículo seguía en movimiento.

Los familiares fueron conducidos a una zona desolada del jirón España, en Comas, donde los abandonaron a la 1 de la madrugada.

Asustados, se dirigieron a su casa, pero una hora después recibieron una llamada a un celular. Uno de los ladrones les exigía el pago de 18 mil soles y luego 13 mil.



NO APARECE

A través del Internet, los agraviados chequearon el GPS del vehículo y este arrojó que estaba oculto en una cochera de la zona de ‘La 50’ y luego en Tahuantinsuyo, Independencia. Ayer, sentaron la denuncia en la Diprove Norte, pero hasta el cierre de edición el vehículo no era localizado.



Se supo que la camioneta, valorizada en 45 mil dólares, fue adquirida en diciembre pasado y aún no terminan de cancelar. (José Yucra.