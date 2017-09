SJL. Jonathan Ugarte Alfaro (22) quería escapar de las fuerza del orden y se logró esconder en la tienda de su tío. El joven nunca pensó que sería que propia familia la que lo entregaría a la policía de Zárate. Alias 'Ñaqui' fue encontrado por las autoridades en plena venta de drogas.



Fue su propio tío quien lo entregó a las autoridades y le dijo que él no tenía nada que decir. "Tío escúcheme...vamos a conversar", se le escucha decir a 'Ñaqui' en el video de la policía. "¡Yo no tengo nada que conversar!", le responde su familiar que solo desea que el joven salga de su establecimiento y arregle sus problemas con la ley.



La otra cara de la moneda. Pero fue la tía de Jonathan Ugarte Alfaro, joven que tiene antecedentes por asalto y robo, quien lo defendió de la policía y quería evitar que se lo lleven. "¿Ustedes no tienen familia?", gritaba la señora a las autoridades de Zárate.



Jonathan Ugarte Alfaro fue capturado en San Juan de Lurigancho y fue trasladado a la comisaría de Zárate donde brindó su manifestación. "Te lo juro por Dios que yo no vendo", dice el asustado joven. "¡Yo te he visto haciendo pases!", es la contundente respuesta que le da la policía.



El vendedor de drogas fue capturado gracias a la investigación que realizó La División de Inteligencia Este 1.

Jonathan Ugarte Alfaro vio que solo le quedada confesar. "Compro 50 soles y me dan 100 pacos".

San Juan de Lurigancho