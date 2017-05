Julián Gil le responde con todo a Marjorie de Sousa: "No soy drogadicto ni violento"

La separación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil está agudizando la relación de padres que les queda a estos famosos. Luego de que los medios dieran detalles de la demanda que la modelo realizó, el actor respondió en su cuenta de Instagram para defenderse de las acusaciones que lo dejan como alguien violento.

En este mensaje, Julián Gil revela que se ha sentido afectado por el modo en que su expareja Marjorie de Sousa intenta mantener la custodia de su hijo recién nacido. “Efectivamente yo interpuse una demanda contra Marjorie con la finalidad de que se me permita ver a mi hijo”, menciona el argentino.

Julián Gil recuerda que su actitud ha sido pasiva al respecto y ha querido mantenerse en silencio, sin embargo, no va a dejar que el equipo de Marjorie de Sousa lo difame. “Marjorie en su contestación a la demanda señaló que he sido un hombre “violento” con miembros de su familia, sin embargo, no señala en que consistieron mis supuestas actitudes violentas y hacia quienes”, se lee en la cuenta de Instagram.



Este mensaje estuvo acompañado de un significativo video. Julián Gil también fue acusado de no estar en el nacimiento de su hijo, es por eso que el video es minutos después del parte. “…en la realidad tuve la bendición de ser la persona que cargó por primera vez a nuestro hijo y fui yo quien lo puso en los brazos de su madre, el vídeo habla por sí solo”, finalizó



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.