Ladrón se pone a llorar luego que policía lo atrapa robando celulares en Barrios Altos [VIDEO]

Se hacía el valiente y arranchaba con violencia carteras y celulares a mujeres y hombres que viajaban en combis y taxis. 'Chavito' era el terror de las calles de Barrios Altos, en el Cercado de Lima, pero al ser capturado por la policía empezó a llorar desconsoladamente rogando que no lo envíen a la cárcel porque tenía miedo.



'Chavito' actuaba con total impunidad en las transitadas calles de Barrios Altos y no temía romper lunas con tal arrebatar el motín al que le había puesto la mira y cuando por fin se vio cara a cara con la justicia parecía un niño que rogaba y hasta juraba que no había hecho nada malo, pero las cámaras de seguridad lo hundirían.



"No seas malo, jefe. Yo me iba a ir a Gamarra. Nunca quise irme preso, yo le tengo miedo a la cárcel", decía 'Chavito' que rogaba al policía para que tenga piedad de él y lo suelte.

Delincuente era el terror de pasajeros de combis y taxis en Barrios Altos Delincuente era el terror de pasajeros de combis y taxis en Barrios Altos

José Gutiérrez, 'Chavito', rogó en su confesión que por favor no lo manden preso porque "soy muy nervioso" y hasta juró por su mamá que no lo volvería a hacer.