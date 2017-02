Masacre en Independencia: Asesino falsificó certificado de salud mental para renovar licencia de arma [VIDEO y FOTOS]

Se desconoce qué fue lo que hizo Eduardo Romero Naupay, autor de la masacre en Independencia, para obtener en un principio su licencia para portar armas pero se descubrió que los documentos que presentó ante la Sucamec para obtener la renovación de su permiso –pedido que fue desestimado a mediados del año pasado– eran falsos.



Sobre el certificado de salud mental emitido por el hospital San José del Callao que Eduardo Romero Naupay entregó a Sucamec para la renovación de su licencia para portar armas, la directora del mencionado nosocomio, Jenie Dextre Ubaldo, dijo a América Noticias que las firmas que figuran en el documento no son verdaderas.



Para empezar, la directora del hospital San José del Callao precisó que el doctor Óscar Coronado Molina, que aparece como evaluador en el mencionado certificado, ya no trabaja en la institución desde julio de 2014. Además, el formato del documento ‘bamba’ es uno desfasado.



Con este documento falsificado, el autor de la masacre en Independencia –que dejó cinco muertos y 10 heridos de bala– se valió para acreditarse como “una persona normal, sin rasgos patológicos y sin una psicopatología asociada” cuando en realidad era todo lo contrario, informó América Noticias.



La directora del hospital San José del Callao señala que no es la primera vez que alguien usa un certificado de salud mental falsificado para estos fines ya que indica que con regularidad tienen que pronunciarse ante la fiscalía para verificar documentos que no son firmados por médicos de su institución.



Pero el certificado de salud mental no es lo único que Eduardo Romero Naupay adulteró para conseguir la renovación de su ansiada licencia para portar armas: también presentó una constancia laboral del Consorcio Marine S.A.C., con boletas de pago incluidas, que resultaron ser falsas.



En agosto de 2016, Eduardo Romero Naupay fue informado por Sucamec que su solicitud había sido desestimada y fue emplazado a internar su arma en sus almacenes bajo apercibimiento de iniciar acciones legales en su contra. De haberse cumplido, hoy la historia sería otra.





QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.