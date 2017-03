Masacre en Independencia: Esposa de policía héroe lo denuncia por agresiones y hasta violación [VIDEO]

Pasó de ser un anónimo suboficial de la Policía Nacional a ser considerado como héroe tras abatir al autor de la masacre en Independencia, que dejó seis muertos y casi una decena de heridos. Sin embargo, Lorenzo Macha Esquía ocultaría un oscuro pasado.



Esta semana su esposa Karen Mariana Rojas Moreno denunció al policía, que fue condecorado por su valerosa acción en la masacre de Independencia, ante las cámaras de Latina mostrando pruebas de haber sido víctima de abusos físicos, psicológicos y sexuales de su parte.



Karen Mariana Rojas Moreno cuenta que Lorenzo Machaca Esquía la agredió en la casa en la que ellos vivían en San Martín de Porres. La mujer señala que policía habría estado ebrio y sería la primera vez que la amenazó con su pistola.



“Él rastrilla el arma y es cuando se echa encima mío y me hace todo lo que quiere. Y agarra y se va riendo pero me pregunta ‘¿Te gustó? ¿Qué tal?’ y yo le digo ‘No me gustó, vete’. ‘Yo sé que sí te gustó’, me dijo él (…) y lo que más me asustó es que me apuntó de frente aquí y me dijo: ‘¿Sabes qué? Tú has matado a mi hijo, eres mala, nunca lo has querido’”, dijo la mujer.





Denuncian a policía héroe que abatió a asesino de Independencia



“Entonces yo simplemente quise hacer que baje el arma, estuvimos forcejeando el arma y yo la tenía aquí (a la altura del rostro), él también la tenía aquí, la teníamos muy cerca y ahí es cuando ¡paf! sale el disparo”, agregó la esposa del suboficial Lorenzo Machaca Esquía, que decidió romper su tóxica relación con él luego que –según denuncia– la violara.



Este lamentable hecho se produjo el pasado 4 de febrero pero según explica, la Policía Nacional no quiso aceptar la denuncia. Recién el 24 de febrero, cuando los reflectores apuntaban sobre el suboficial Lorenzo Machaca Esquía por su valerosa acción, la Comisaría de Mujeres del Centro de Lima tuvo que aceptar su denuncia contra él.



“Yo decidí romper mi silencio, dejar de callar y si callé fue por vergüenza, mucha vergüenza”, finalizó su conmovedor relato la esposa del suboficial Lorenzo Machaca Esquía.

​

