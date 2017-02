Masacre en Independencia: Este es el perfil psicológico del asesino Eduardo Romero Naupay [VIDEO]

¿Por qué una persona es capaz de desatar una masacre como la que perpetró Eduardo Romero Naupay la noche del último viernes en Independencia, que dejó cinco muertos –incluído él tras ser abatido por un valeroso policía– y 10 heridos de bala? Dos expertos en psicología ensayan algunas respuestas sobre este terrible caso que enluta al Perú.



El jefe de Psicología de Solidaridad Salud, Ricardo Núñez Patiño, remarcó que más del 50% de peruanos presenta problemas psicopáticos y agregó que ir a un especialista en salud mental no significa estar loco, sino que es una forma de prevenir posibles problemas a futuro.



“La ira descontrolada evidencia la notable crisis en salud mental de nuestro país. El atacante pudo tener un sinfín de frustraciones que no han sido adecuadamente canalizadas o, incluso, problemas de violencia en su hogar que no fueron controlados”, señala el especialista.







Similar opinión es la que tiene el psicólogo Antonio Henderson, que dijo que Eduardo Romero Naupay habría tenido un momento de presión y rabia contenida lo cual hizo que estallara su parte agresiva, trayendo consecuencia fatales.



Henderson tomó como ejemplo las fotos que el autor de la masacre en Independencia exhibía en su cuenta de Facebook, en la que mostraba su afición por las armas y atisbos de una personalidad desequilibrada y agresiva.



“Para otros es una persona inofensiva que simplemente le gustaba mostrar fotografías con un contenido violento pero que no hacía nada, como una broma pero puede ser que en su interior tenía una historia donde se sentía impotente y cargando mucho rencor”, comentó.







Sin embargo, lo que más preocupa al especialista en salud mental es la posibilidad de que existan más personas con un perfil psicológico similar al de Eduardo Romero Naupay en nuestra sociedad.

​

QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.