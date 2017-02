Masacre en Independencia: Habla el valeroso policía que abatió al asesino Eduardo Romero Naupay [VIDEO y FOTOS]

Era una amenaza que debía anular. Así describió lo que pensó el valeroso suboficial de la Policía Nacional Lorenzo Machaca Espia (29) en el instante que se vio cara a cara con Eduardo Romero Naupay, autor de la masacre en Independencia que dejó cinco muertos -incluido él- y 10 heridos, algunos de los cuales continúan luchando por sus vidas.



En declaraciones exclusivas a Latina, el suboficial PNP Lorenzo Machaca Espia cuenta que luego que Eduardo Romero Naupay salía del cajero BCP donde acabó con la vida de la joven Nicole Muñóz (19), este salió a hacerle frente y efectuó cuatro disparos certeros en la cabeza y el pecho del autor de la masacre en Independencia.



"Para ubicar si había alguna otra amenaza posible es por eso que me desplazo hasta donde está él y me pongo encima para poder ver el estado de salud en el que estaba", señaló el valeroso suboficial, que dijo que en ese instante se identificó como policía mostrando su carné de la institución a las personas que estaban en el lugar. "Grité que era policía y que se alejaran porque era necesario que nadie ensucie la escena del crimen", agregó.



"Él no iba a pedirme permiso para poder disparar, él me iba a matar a mí o a cualquier otro inocente. Entonces habiendo él ejecutado en diferentes lugares a personas y herido a muchas (otras), el señor estaba fuera de sí, no estaba en sus cinco sentidos, estaba llamémosle trastornado, desquiciado. No entendía otra cosa más que matar y matar, se ensañaba con las mujeres, con cualquiera que se le cruzara", manifestó el valeroso suboficial PNP.



"Habiendo ya anulado la amenaza es que procedo a desarmarlo porque tenía algunos signos de vida y pude comunicar al apoyo policial y médico para que se hagan cargo de todos los heridos, para que las unidades pudieran apoyarme en el traslado de todos los que necesitaban atención médica", finalizó su testimonio Lorenzo Machaca Espia.



Previamente, la Policía Nacional condecoró al valerosos suboficial Lorenzo Machaca Espia por "su valerosa acción al neutralizar al autor de los disparos fatales en Independencia", como señalan en su cuenta de Twitter, haciéndole entrega de una placa y una felicitación por parte de sus superiores.

Felicitamos al Suboficial Lorenzo Machaca Espía por su valerosa acción al neutralizar al autor de los disparos fatales en Independencia. pic.twitter.com/JoUEhyLpRX — Policía Peruana (@PoliciaPeru) February 20, 2017

QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.