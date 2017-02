Masacre en Independencia: Sobreviviente contó el terror que vivió durante ataque [VIDEO]

La noche del terror que vivieron cientos de personas que fueron testigos de la cruel masacre de Independencia no la olvidarán jamás. Fueron cuatro personas fallecidas y 10 heridos, el desquicio de Eduardo Romero Naupay se llevó estas inocentes vidas que estuvieron a la hora y el sitio equivocado.



Sin embargo, entre los heridos que dejó esta terrible matanza se encontraba Gloria Valdez Layten, una joven de 23 años que la noche de la masacre en Independencia se encontraba trabajando como seguridad en una de las discotecas a las que ingresó el asesino.



Gloria Valdez relató a 90 edición domingo los minutos de terror que vivió tras el baño de sangre que desató el asesino de Independencia. Ella se encontraba custodiando la puerta de la discoteca junto a una de las víctimas César Augusto Arellano Chumacero (32) cuando se apareció Eduardo Romero Naupay con una mochila.

"Había un hombre con mochila que quería entrar. Mi compañero me dijo: 'lo quieres revisar' y es ahí donde el tipo saca el arma. Tenía una sonrisa cachosa, una mirada fría, estaba fuera de sí, no estaba ebrio", dijo Gloria Valdez.



"Él no decía nada, es más, yo levanté los brazos y me puse atrás de mi jefe de seguridad (César Augusto Arellano Chumacero), pero él (Eduardo Romero Naupay) me tenía apuntando con la pistola y le decía 'ya, cálmate' y hasta mi jefe de seguridad le dijo 'entra y roba pero no, disparó y me cayó en el hombro", siguió narrando la sobreviviente a la masacre a Independencia.

LE SALVARON LA VIDA



Agregó que fue César Augusto Arellano Chumacero quien le salvó la vida, al empijarla para que no le caigan más balazos. "Al tirarme el balazo me empujó pero yo seguía de pie, pero al darme un segundo balazo yo creo que mi jefe seguridad me empujó, yo perdí estabilidad y caigo por el lado del hombro izquierdo y me golpeo la cabeza".



"Yo solo escuchaba uno, dos, tres, cinco, diez disparos y no paraba. trataba de calmarme. Luego me empezaron a hablar y cuando veo que mi jefe estaba en el piso, yo no quería que me auxilien, yo quería que lo salven a él porque tenía pulso en ese momento. Más que mi jefe, mi compañero, era un amigo para mí", dijo entre lágrimas Gloria Valdez.



Finalmente, la joven de 23 años ha decidido no trabajar más como seguridad y dedicarse a la venta de inmuebles y agradeció a Dios que la bala no tocó ningún nervio, ninguna arteria. "Yo siempre voy a agradecerle mucho a Chumacero".