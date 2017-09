Ni una menos: Matan a folclórica y marido desaparece con 6 mil soles en Carabayllo

Tenía todo listo para lanzarse como cantante vernacular, pero extrañamente Rosmeri Luz Egües Venancio (24), ‘La encantadora de tu corazón’, fue hallada muerta en su casa y su conviviente, quien estaba en desacuerdo de que sea artista folclórica, desapareció llevándose 6 mil soles.



El hallazgo del cadáver se produjo la noche del sábado en su vivienda de la Mz. F, lote 1, en el asentamiento humano Ampliación Las Casuarinas, en Carabayllo.



“Tenía que almorzar con su papá Elpidio Egües y su hermana Joselyn, pero no llegó. Cuando la buscamos en su cuarto encontramos la puerta sin llave. Abrimos y ella estaba tendida en la cama cubierta con una frazada. No tenía pulso”, contó su tío Cecilio Venancio.



Llamaron a la policía y comprobaron que no estaban las ropas de su pareja Luis Ángel Cuadros, tampoco los objetos de valor ni los 6 mil soles que ella guardaba en su ropero para comprar su vestuario y grabar su videoclip para lanzarse como cantante.



MANCHAS DE SANGRE



“Hemos encontrado manchas de sangre que serán analizadas, no podemos descartar un crimen”, dijo un perito.



Los deudos niegan que se haya suicidado, ya que el próximo mes se iba a lanzar como cantante. Contaron que tenía problemas con su pareja porque él se oponía a que sea artista folclórica. (Mónica Rochabrum)