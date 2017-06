Motín en penal Sarita Colonia: Un muerto dejó reyerta en centro penitenciario en el Callao [VIDEO y FOTOS]

Un muerto y decenas heridos, entre presos y miembros del Instituto Nacional Penitenciario, es la cifra que se dio a conocer hace instantes el Inpe sobre el motín en el penal Sarita Colonia durante esta madrugada.



La víctima fue identificada como Carlos Lan Rodríguez, interno condenado a 25 años de prisión por narcotráfico. Su cuerpo fue hallado en una de las celdas en el que se habían atrincherado los presos del penal Sarita Colonia que realizaron la reyerta en protesta al traslado al penal de Chayapalca.



Aún se vive una tensa calma en los exteriores del penal Sarita Colonia, donde los familiares esperan, desde horas de la madrugada, información sobre los presos. Muchas mujeres, incluso, tiran agua, piedra y hasta trozos de madera a los policías que no las dejan ingresar al centro penitenciario.



Condenado por narcotráfico es el fallecido que dejó el motín en Barrio King.

El jefe del Inpe, Carlos Vásquez indicó que el motín en el penal Sarita Colonia se originó por 100 reos que se atrincheraron y no quisieron acatar las órdenes del personal que realizaba el operativo, alrededor de las 2:30 de la madrugada del viernes.



"El operativo se realizó porque hubo información que la banda Barrio King se estaba reorganizando dentro del penal Sarita Colonia para seguir con sus extorsiones y cupos. Muchos de los reos que se atrincheraron hasta lanzaron ácido al personal del Inpe", informó a RPP Carlos Vásquez.



Agregó que desde hace 10 años no se hacía un operativo en el penal Sarita Colonia, que estaba completamente tomado por las cabezas de Barrio King: José Alejandro Romero Casas, condenado a cadena perpetua por diversos delitos; y Luis Alberto Constantino.



"El penal Sarita Colonia era una escuela del delito. Los reos manejaban sus propias llaves y sus candados. No más Barrio King en Sarita Colonia. Estos dos reos se dedicaban a extorsionar y a pedir cupos a sus víctimas. Ellos dos serán trasladados al penal de Chayapalca", manifestó el jefe del Inpe.



Asimismo, sostuvo que se realizará una completa reorganización del penal Sarita Colonia desde la dirección hasta el personal que labora en el lugar desde hace varios años en el lugar.



Finalmente, Carlos Vásquez hizo un llamado a los familiares de los internos del penal Sarita Colonia a mantener la calma, ya que solo se trasladarán a estas dos personas. Mientras que los heridos están siendo atendidos dentro del centro penitenciario.