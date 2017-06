San Bartolo: Niño fue golpeado en "wawa wasi"  [VIDEO] 

Una joven madre de familia denunció al "wawa wasi" de San Bartolo tras encontrar marcas en cuerpo de su pequeño niño. La madre manifestó que son 10 personas las responsables del cuidado de los niños.



Marilyn López, madre del pequeño, se llevó una gran sorpresa cuando encontró a su bebé de año y medio con marcas. "Al bebé yo lo encontré privado, llorando... no quería nada, se prendió de mí nada más", López preguntó sobre las razones por las que su pequeño se encontraba tan afectado y le dijeron que "su bebé se ha peleado con una niñita".



La mujer descubrió que su menor hijo contaba con varios moretones en su cuerpo. "Yo me percato de los moretones cuando lo cambio de ropa al bebé más o menos a las 2 o 3 de la mañana lo cambio su polito porque él suda y veo que tenía un montón de moretones en la espalda", manifestó la indignada madre.



Las coordinadora del "wawa wasi" de San Bartolo manifestó lo siguiente: "Yo no sé, yo también me horrorizo", le habría respondido.



