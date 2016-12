Los Olivos: Motociclista murió arrollado por bus[VIDEO]

El lamentable accidente tuvo lugar esta madrugada entre la Panamericana Norte con Izaguirre (Los Olivos). El conductor del transporte interprovincial de la empresa Etti manifestó que todo se produjo porque un carro frenó violentamente y el motociclista no pudo detenerse y cayó en plena pista.



"El señor (motociclista) se empotra con un auto y con el rebote se fue hacia mi carril...no, ya no pude frenar, no pude hacer nada", contó el conductor del bus de la empresa Etti.



El primer auto contra el que impactó el motociclista, al parecer, se dio a la fuga. "Las cámaras lo dirán", sentenció el conductor del bus interprovincial que arrolló a un motociclista en Los Olivos.



La policía y las autoridades correspondientes ordenaron el traslado del cuerpo del motociclista a la morgue.