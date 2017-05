Por faltarle el respeto a su madre y no pagarle una cachanga acabó con su vida. Esa fue la escalofriante confesión que Roger Juaquín Rivera Alcocer (22) dio a la Policía Nacional tras ser capturado esta madrugada por el crimen que perpetró ayer en Puente Piedra.



Jaime Huatuco Santos, jefe de la División Policial Norte-1, informó que la víctima, identificada como Javier Gerardo Osorio Mallma (49), fue sorprendida en una calle de Puente Piedra por el homicida, que lo atacó a pedradas en la cabeza hasta matarla.



Alertado del hecho, personal de la comisaría de Puente Piedra logró identificar al asesino, quien admitió que se trató de un acto de venganza ya que la víctima constantemente hostilizaba a su madre quitándole los desayunos que vendía de forma ambulatoria.



A horas de la madrugada, aproximadamente a las 2:30 a.m., fue capturado el homicida y conducido a las instalaciones de la Depincri de Puente Piedra donde aceptó su responsabilidad por estos hechos.



Se sabe que Roger Juaquín Rivera Alcocer no cuenta con antecedentes. Las investigaciones se encuentran a cargo de la Depincri de Puente Piedra y, en el transcurso del día, el homicida será puesto a disposición del Ministerio Público.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.