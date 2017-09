Hace casi un año empezó un calvario para una familia de Puente Piedra. Y es que su menor hija de 15 años con retardo mental fue víctima de abuso sexual por parte de un inescrupuloso sujeto que la captó con engaños.

El 1 de noviembre del 2016, Sandro Jorge Salinas Zeballos contactó con la menor desde cuatro cuentas distintas de Facebook. Se hizo pasar como un productor de televisión y la engañó prometiéndole fama y dinero.

La joven cayó en la trampa y se interesó en la propuesta de Salinas Zeballos. Es así que empezó a cumplir con los primeros requisitos del supuesto productor, quien le pidió varias fotos de ella, inclusive sin ropa.

Luego de conseguir que le envíe las fotos íntimas, Salinas Zeballos programó un encuentro con la menor. Es así que finalmente se conocieron en persona. El agresor sexual la condujo a un hotel para dar rienda suelta a sus bajos instintos.

Según el padre de la víctima, Salinas Zeballos frecuenta el hotel donde ultrajó a su hija, por lo que es bastante probable que tenga antecedentes por violación. Inclusive las primeras investigaciones de la policía confirmaron delitos previos, por lo que habría sido detenido durante los primeros meses del 2017.

Sin embargo, la justicia no llegó para esta familia de Puente Piedra. Y es que el fiscal que ve el caso, Oscar Temple Temple decidió dejar a Salinas Zeballos en libertad por una absurda razón que dejó sorprendido a más de uno.

Temple Temple consideró que la evidencia presentada por parte de la víctima no fue suficiente para incriminar a Salinas Zeballos. Y es que según la administradora del hostal donde sucedieron los hechos, no se escuchó ningún grito ni pedido de ayuda, por lo que no se trataría de una violación.

