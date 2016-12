Canal N presentó las imágenes precisas en las que Ronny García es intervenido en la casa del Rímac en la que se escondía. En el momento se ve al músico junto a su pareja Karla Solf, quien lloró durante la detención.

En la grabación se ve a Karla Solf llorando y abrazando repetidamente a Ronny García, quien está completamente rodeado por los agentes. Se confirmó también que el condenado agresor de Lady Guillén se encontraba oculto en el garaje de la vivienda del Rímac.

En un momento se oye a Ronny García pedir comprensión por Karla Solf por su embarazo. Los efectivos le responden que sí lo comprenden y tras unos instantes es trasladado a una camioneta policial.

Ronny García llegó a dar unas declaraciones justificándose y considerando arbitraria su detención: "Es una injusticia lo que se me está haciendo. Yo no me he fugado, simplemente me estaba fugando del sistema corrupto de la justicia... No estoy de acuerdo con lo que se está cometiendo conmigo, doblemente juzgado por algo por lo que ya estuve en la prisión".