Ronny García: Lady Guillén dijo esto al ver la captura de su agresor [VIDEO]

Tras la captura de Ronny García había muchos interés por conocer lo que tenía que decir Lady Guillén, su expareja. La actual conductora de 'Tengo algo que decirte' dijo tener sentimientos encontrados al verlo detenido y a la vez tan desafiante ante la decisión de la justicia que lo condenó a 7 años de prisión por las terribles agresiones que le infligió.

"Hay algo que siento en mi corazón ahorita. Siento algo muy confuso muy enredado, como una sensación de paz, de descanso", afirmó", afirmó Lady Guillén al ver las imágenes de la captura de Ronny García en el garaje de una vivienda en el Rímac.

Lady Guillén también se refirió a las airadas declaraciones de Ronny García, quien sigue negando los cargos por los que fue procesado: "Me da mucha indignación porque vemos que aún este señor no tiene un arrepentimiento sincero y que nunca lo tuvo".

"Me siento tranquila, mi paz esta recuperándose pero no está completa, aún me falta la sanción de los jueces que creo que es lo justo que estoy pidiendo, por todo el dolor y la burla que hicieron conmigo y con miles mujeres en este país", reiteró Lady Guillén, cuyo caso motivó la marcha Ni una Menos realizada en agosto pasado.

Asimismo, Lady Guillén se refirió a la forma en la que sigue llevando la carga de toda esa traumática experiencia al lado de Ronny García: "¿Cómo yo agarro un bisturí y le hago un cirugía al corazón y al alma, no puedo. El maltrato psicológico es una herida que no se cura nunca, es una herida que uno tiene que tener un tratamiento constante y yo he dicho que he tenido que apender a convivir con mis traumas más nunca los he olvidado

También se confirmó que Lady Guillén habla de forma más extensa sobre Ronny García este lunes en su programa de Latina.