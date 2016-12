Ronny García se mostró desafiante durante su traslado [VIDEO]

Ronny García fue traslado al Instituto Médico Legal para que le realice el examen correspondiente tras ser recapturado en una vivienda del Rímac en la cual se ocultaba.

Ante las preguntas de la prensa Ronny García se mostró desafiante y aseguró que no había escapado de la justicia. Asimismo fustigó al sistema judicial por todas las resoluciones que dieron antes de ser condenado a 7 años de prisión por el caso de Lady Guillén.

"Por supuesto que sí eso todo el mundo lo sabe. Dos veces condenado por lo mismo. Casi tres años en la cárcel, una sala superior me sentencia con tres magistrados y luego cinco dicen que esos jueces estaban mal. ¿En qué país estamos señores?", declaró Ronny García.

"Se han violado mis derechos constitucionales y eso lo sabe todo el mundo. Por si acaso yo no me he escondido de la justicia, yo me he fugado del sistema corrupto de la justicia", sentenció Ronny García.

En medio de las declaraciones de Ronny García se pudo escuchar a algunas personas que le gritaban ''pegalón" o "te vas a morir en la cárcel".