San Juan de Lurigancho: ‘Falsa Enfermera’ robó 30 mil soles a ancianitos [FOTOS]

Cuidado con la ‘Falsa Enfermera’. Una misteriosa mujer, que se hace pasar como una bondadosa enfermera, ‘pepeó’ a una pareja de ancianos para robar sus enseres, dinero, joyas de la familia y encima la mercadería de su tienda de abarrotes, en San Juan de Lurigancho.

Aún con los estragos del somnífero, Julia Ochoa de Ramos (84), contó que el viernes a las 2 de la tarde la mujer de contextura gruesa, cabellos cortos lacios y estatura de 1.55, tocó su puerta en la cuadra 7 de la calle Los Chasquis y le dijo que es una enfermera de un conocido hospital. Poco a poco se ganó la confianza de su víctima, quien nunca sospechó que iba a ser víctima de una banda de ladrones que le robarían sus pertenencias del interior de su casa, en San Juan de Lurigancho.

La anciana nunca sospecho y le contó a la desconocida que su hija trabaja en el hospital Dos de Mayo y la astuta fémina dijo que la conocía e iba a llamarla a su celular. “Esa mujer habló por celular y dijo: “Hola Carmen, acá estoy con tu mami” y luego me pasó el teléfono y escuché ¡Hazle caso y trátala bien! Y luego colgó. Por eso hice entrar a la mujer a mi casa, me midió la presión y me dijo que la tenía alta”, relató la anciana a ‘Trome’, desde la intimidad de su casa en San Juan de Lurigancho.

Agregó que enseguida intentó una pastilla y ella se negó. “Le dije que solo tomo limón y ella exprimió el jugo en un vaso con agua tibia y me lo dio de tomar. A mi esposo Dazzio Florencio Ramos Díaz (87), le dio la pastillas en la comida. A las 7 de la mañana del sábado desperté y vi a mi esposo tirado en la sala, parecía que estaba muerto. Todas mis cosas estaban revueltas. Ni mi perrito ‘Argos’ se salvó, también le dieron pastillas, pero al igual que nosotros se salvó”, detalló la octogenaria en San Juan de Lurigancho.

Por versión de los vecinos de San Juan de Lurigancho, tres hombres altos y de contextura mediana, salieron de la casa a las 12 de la noche cargando varias cosas.

Los agraviados indicaron que se robaron 30 mil soles en efectivo que tenían guardados para realizar unos pagos, joyas de oro, que guardaban celosamente en una caja fuerte, ropa, ollas, un televisor plasma de 42 pulgadas y tuvieron tiempo de cargar con cajas de leche, arroz, azúcar y hasta chocolates.