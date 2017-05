Una familia de San Juan de Miraflores salió a celebrar el Día de la Madre pero al volver a su vivienda se dio con la sorpresa que fue víctima de los temibles ‘robacasas’, que se llevaron hasta los juguetes y las alcancías de los niños.



El hecho se registró en la urbanización Umamarca, en San Juan de Miraflores. Los esposos Jorge Luque y Maritza Mitma ahora tienen que explicar a sus menores hijos la difícil situación por la que atraviesan al convertirse en víctimas de la inseguridad ciudadana.



Jorge Luque contó que los ‘robacasas’ vaciaron todos los cajones de su casa en busca de objetos de valor y no tuvieron reparos para llevarse todo lo que les sirviera, como la ropa interior de sus pequeños, informó América Noticias.



Los ‘robacasas’ fracturaron las cerraduras de dos puertas para apoderarse de televisores, laptops, celulares, cámaras y dinero en efectivo. Un auto negro los esperaba en la entrada para llevarse el botín que bordea los 35 mil soles.



Jorge Luque contó que el más pequeño de la casa tiene afición por los dinosaurios y para estimular su sano pasatiempo le compró varios juguetes relacionados a este tema. Lamentablemente, los ‘robacasas’ se llevaron casi toda su colección.



Lejos de sucumbir ante la impotencia de haber perdido todo lo que se había ganado con su propio esfuerzo, este mortificado padre de familia solo atinó a desearle lo mejor a los ‘robacasas’ y dijo que todo se paga en esta vida.



“Poco a poco lo que tengo, o lo que he tenido, lo he logrado con el sudor de mi frente y mis manos. Voy a lograrlo, voy a hacerlo de nuevo. Te deseo lo mejor, que te haga provecho. Si no la pagas ahora, la vas a pagar más adelante”, señaló.



