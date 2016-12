Mes y medio después que la modelo y anfitriona Enma Zegarra Alberca (23) fuera encontrada muerta en un hostal de San Martín de Porres, la policía capturó al futbolista Bryan José Douglas Lukis (25), ‘Negro Douglas’, quien confesó que le quitó la vida de ‘manera accidental’ mientras sostenían relaciones sexuales.

Este caso ocurrió el 11 de noviembre cuando la chica fue hallada semidesnuda en el hostal ‘Happy life’ de la cooperativa ‘Unión’. Días después, fue identificada por detectives de la Divincri San Martín de Porres, quienes conocieron que ella había acudido con unos amigos a una discoteca de la cuadra 34 de la avenida Alfredo Mendiola, en Los Olivos, donde conoció a ‘Negro Douglas’.

CONFESIÓN

“La conocí ese día y después decidimos salir. Tuvimos relaciones y al momento del acto me di cuenta que no respiraba. No quise estrangularla, pero le puse el brazo en su cuello mientras teníamos intimidad”, señaló el acusado sobre el crimen en San Martín de Porres.

Agregó: “Pensé que se había desmayado por el acto, me asusté, agarré mis cosas, dejé la puerta entreabierta para que la auxilien y me fui. Estaba ebrio y consumí drogas, por eso me fui”.

Recordó que olvidó su casaca blanca en el cuarto y es con esa prenda que se le ve en el video de las cámaras de seguridad de la discoteca, que lo filmó con la joven cuando se retiraba rumbo al hospedaje en San Martín de Porres.

Aseguró que tuvo miedo al conocer, a través de las noticias, que la mujer había muerto. “Yo no me llevé ninguna pertenencia de ella. Fuimos a pasarla bien y se ahogó”, manifestó.

La policía descubrió al asesino con la colaboración de un hombre que lo conocía y estuvo en el salón de baile. Según se informó, la causa de la muerte de Enma Gonzales fue “asfixia mecánica por comprensión cervical (rotura de la nuca)”.

NO LE CREEN

“Se va a investigar si la mató accidentalmente o lo hizo a propósito para obligarla a tener relaciones y robarle el celular y su DNI”, añadió un efectivo de San Martín de Porres.

Del detenido se conoció que era jugador de fútbol e integró un club de Moyobamba que participaba en la Copa Perú.