Surco: Vigilante estranguló a chica [VIDEO]

El conserje José María Málaga Morla (20) no pudo ante la evidencia de los arañones que tenía en el cuello y terminó confesando que estranguló a la universitaria Emily Yhessenia Monja Pacheco (26), porque no se dejó violar en el departamento alquilado por unos ciudadanos colombianos, en Surco.



“Ella me agredió, se puso histérica, perdí el control. La cogí del cuello, la tiré al sofá. Me pidió por su vida, pero yo me sentí tan extasiado, o sea, un placer interno, que no podía detenerme”, dijo ante la policía.



Con absoluta sangre fría, prosiguió: “Le realicé dos llaves hasta que terminé asfixiándola colocando mi antebrazo de forma estratégica en su carótida. Ella trataba de gritar, pero yo no se lo permití por la fuerza que aplicaba en su cuello. Así la apreté de dos a cinco minutos”.



Tras las pesquisas, Málaga Morla fue acusado por la policía del delito de feminicidio.



CALLE DE LAS PIZZAS



Según la policía, el miércoles, el colombiano Carlos Ricardo Donado (39) quiso celebrar su cumpleaños con sus amigos y usando como guía al conserje se fueron a la Calle de las Pizzas, en Miraflores, donde conocieron a Emily Monja. Con ella volvieron al departamento 1704, Block B del edificio ‘Beyond’, de la cuadra 7 de la avenida Manuel Olguín, que alquiló hace un año.



Los colombianos se fueron a dormir y José Málaga quiso abusar de la joven madre, que aunque se defendió, terminó asesinada. (José Yucra)

Surco