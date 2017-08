Taxi Beat: Pidió un taxi de app y terminó brutalmente golpeada y con 40 puntos en la cara [VIDEO]

Un inaudito caso de violencia contra la mujer en el popular servicio Taxi Beat fue denunciado por el programa dominical Cuarto Poder. Su protagonista, una mujer llamada Laura Arguedas, aseguró que el taxista que contrató mediante la aplicación la dejó tirada en la calle gravemente herida.

‘Es tan inhumano que ves a alguien que necesita ayuda y simplemente te largas. Qué clase de empresa es esta’, dijo Laura entre lágrimas a Cuarto Poder. Y es que la afectada pagó por un viaje seguro de Taxi Beat y terminó con más de 40 puntos en la cabeza tras ser abandonada en la puerta de su condominio en el Callao el pasado 5 de agosto.

Laura estaba un una fiesta cuando decidió volver a su casa a las dos de la madrugada. Su amiga le pidió un Taxi Beat que fue atendido por el chofer Diego Huamán Callahue. Gracias al servicio de geolocalización se pudo comprobar que el vehículo no se desvió de su recorrido normal.

Sin embargo, al llegar a la puerta del condominio de Laura, las cámaras de seguridad captaron que ambos se quedaron dentro del auto por al menos cuatro minutos. Después, Huamán sale para abrirle la puerta del carro a Laura pero la imagen se corta en ese momento.

Cuando el video se reanuda, se ve a Huamán arrastrando a Laura por el suelo hasta la vereda. En lugar de auxiliarla, el taxista se retira dejando a su pasajera inconsciente y desangrándose en plena calle.

Un transeúnte que pasaba por allí dio aviso al vigilante del condominio de Laura, quien no la reconoció porque tenía la cara reventada. Llamaron a la policía y la mujer fue trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión donde recibió nada menos que 40 puntos.

La familia de Laura investigó a Huamán y comprobó que tenía denuncias por robo a mano armada, violación a una menor de edad y tenencia de drogas. Sin embargo, cuando Cuatro Poder consultó con el acusado sobre su versión de los hechos, este contó que su pasajera estaba en estado de ebriedad cuando la recogió y al llegar balbuceaba tanto que lo único que pudo entender fue que le decía ‘no money’ (no dinero).

Es allí que decidió bajarla del vehículo y cuando se dio vuelta, la mujer se calló de cara contra el piso. En ese sentido, aseguró que no la agredió y que no le robó, pero que la abandonó porque se asustó. Según Cuarto Poder, el hombre no quiso dar explicaciones por las anteriores denuncias.

Lamentablemente Laura Arguedas no recuerda qué pasó en el trayecto del servicio de Taxi Beat. Solo tiene imágenes de cuando abordó y luego en el hospital, donde fue atendida e identificada.

Por su parte, Taxi Beat emitió un comunicado en Facebook donde informaban haber separado al chofer de las filas de sus trabajadores y se comprometían a colaborar con la justicia en las investigaciones. Sin embargo, nadie le devolverá la tranquilidad a Laura Arguedas.

Hay que tener en cuenta que Taxi Beat se vende en su publicidad como una empresa que filtra a sus taxistas y que no admite a nadie que haya tenido denuncias o antecedentes. Y aunque no sepamos qué ocurrió a ciencia cierta dentro del taxi, lo cierto es que el chofer ha sido acusado de graves crímenes y es inadmisible que haya abandonado a su propio cliente.

