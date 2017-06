Fue hace unos meses que varios taxistas reportaron que fueron víctimas de robos en el Callao. Los conductores manifestaron que los taxis eran pedidos por un aplicativo y nunca imaginaron que terminarían siendo víctimas de robo.



"Para mi suerte, un patrullero estaba delante mío y los ladrones se bajaron y se metieron corriendo por los callejones. En total se llevaron como mil soles sin contar el celular que me quitaron", el testimonio de uno de los taxista que sufrió del robo de sus pertenencias por las ‘Las hienas del Callao’.



La gran mayoría de taxista son víctimas de ‘Las hienas del Callao’. Los ladrones se hacen pasar por clientes, piden un servicio para poder asaltar a los taxistas. "Uno de ellos sacó una pistola y otra me agarró del cuello por la parte de atrás. Me hicieron desviar y me asaltaron", cuenta uno de los taxista asaltado en Los Barracones del Callao.



Inseguridad ciudadana

"Yo estaba en el Callao y pidieron una carrera corta de siete soles. El pasajero entra y me dijo que le diera la llave de mi carro y me pedían dinero. Otro tipo se acercó y llevó el sencillo que tenía en la puerta. Al final se fueron llevándose 2 mil soles", cuenta indignado uno de los taxista asaltado en el Callao.



La policía logró captura a Jesús Alberto Sánchez Palomino alias 'Kiko'. El detenido dijo que es un hombre de bien y que solo pasa por un mal momento en su vida. "No he robado mucho taxis, también sé trabajar a la legal", comentó Sánchez Palomino.