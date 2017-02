Temible 'Pejerrey' es el terror de transeúntes y choferes del Cercado de Lima pese a solo tener 14 años [VIDEO y FOTOS]

Tiene tan solo 14 años y ya ha sido detenido innumerables veces por la Policía Nacional pero debido a su minoría de edad sigue en las calles haciendo de las suyas. Esta es la historia de ‘Pejerrey’, un peligroso delincuente adolescente que es el terror de los transeúntes y pasajeros de vehículos atorados por el tráfico en las congestionadas calles del Cercado de Lima.



Uno de los lugares predilectos de ‘Pejerrey’ para cometer sus fechorías son los paraderos, como el que se encuentra ubicado al frente del hospital Dos de Mayo, donde las cámaras de vigilancia captaron el momento en que arranchó la bolsa que una señora sostenía con su mano derecha.



Cerca al cruce de la avenida Grau con el jirón Antonio Bazo, ‘Pejerrey’ fue grabado nuevamente arrebatándole de un jalón una cartera a una mujer, que solo atinó a gritar de la impotencia por el atraco del que acababa de ser víctima mientras que el delincuente adolescente huía tranquilamente a pie.





'Pejerrey' es el terror de transeúntes y choferes pese a solo tener 14 años



'Pejerrey' no solo apunta a los peatones sino a los ocupantes de los autos atorados en las congestionadas pistas del Cercado de Lima. Usando un enorme cuchillo de camal, el delincuente amenazó a los pasajeros de un taxi detenido por el tráfico y pese a que el vehículo intentó escapar, 'Pejerrey' logró robar una gorra de la persona en el asiento del copiloto.



Tampoco los ambulantes se salvan de este menor. Una vendedora de sandías vió como el menor le arrebató de un jalón su monedero con las ventas del día luego que la ‘bolsiqueara’ mientras le vendía una tajada de la fruta. Campante, ‘Pejerrey’ camina en dirección contraria con el botín en sus manos.



Pero 'Pejerrey' no actúa solo. Por las noches, el adolescente aprovecha el tráfico para robar junto a un cómplice menor de edad a los pasajeros de los vehículos, abriendo las puertas de estos como si fuese un experimentado ladrón y dejando el campo libre para que su acompañante asalte a sus víctimas.



'Pejerrey' ha sido capturado en innumerables ocasiones. Solo en esta última semana la Policía Nacional lo ha detenido en flagrancia tres veces –y no parece mostrar arrepentimiento alguno como lo demuestran sus grabaciones en diversas comisarías del Cercado de Lima– pero debido a su minoría de edad ahora está en las calles, burlándose de todos y haciendo de las suyas.

​

QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.