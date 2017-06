'Turbo' desde Cochamarca: "Estoy aquí injustamente" [VIDEO] 

'Caracol', 'Turbo', 'Bicho' y 'Café' siguen negando sus crímenes y dicen que todo se trata de un error. 'Caracol' fue traslado a Challapalca y sus "amigos" ahora pagan sus condenas en Cochamarca en Cerro de Pasco.



'Turbo' tenía una vida de lujo en Castro Castro. El delincuente tenía estantes de melamine, cama, equipo de sonido, ventilador y más en Lima. Ahora, con más de un mes en Cerro de Pasco, la sonrisa se le borró de su rostro y manifiesta que todo es falso.



"Estoy acá injustamente, yo nunca hablé por teléfono. Siempre he sido respetuoso de las normas", manifestó Oscar Rodríguez alias 'Turbo' desde el el penal de Cochamarca Cerro de Pasco.



En Cochamarca no existen los toma corrientes, ni comunicación telefónica. "Estoy pagando mi culpa. Estoy sentenciado a 30 años y me falta 13 años. Saldré sin deberle nada la sociedad", sentenció 'Turbo'.

Turbo

Como se recuerda, 'Turbo' es el nombre vinculado al narcotráfico. La información indica que, pese a estar en prisión, Oscar Rodríguez sigue implicado con la red de narcotráfico y es indicado en tener en la mira al juez Richard Concepción Carhuancho.



Por su parte, 'Turbo' manifestó lo siguiente: "Todo es falso, todo es mentira. Yo nunca hablé por teléfono. Jamás intenté asesinar a Carhuancho".



"Yo acato la norma. Respeto mucho la autoridad", sentenció 'Turbo' en su primer día de visita en el penal de Cochamarca.