Alan García: "Mi estrella se apagó, le sirvió al APRA  y ahora me aparto" [VIDEO]

El publicista Joao Santana manifestó que Odebrecht le había propuesto ser parte de la última campaña presidencial de Alan García en el 2016. A el publicista no le interesó realizar dicha campaña electoral en Perú.



"Odebrecht se aproximó a nosotros a través de un intermediario del Partido de los Trabajadores. A partir de ese punto, fuimos invitado por Odebrecht para realizar campañas de algunos países. Ellos intentaron inclusive, y yo no acepté. Ellos intentaron que hiciera dos campañas más. Una en Ghana y otra para asumir la campaña del ex-presidente Alan García para las elecciones del Perú, pero yo no quise hacerlo"



Alan García se pronunció sobre el tema diciendo: "yo no tengo cuenta, yo no tengo un centavo que me hayan entregado. A otros pueden compran... pero a Alan García no".

Alan García

Sobre Lava Jato, Alan García manifestó que es grave que dos presidente del Perú estén involucrados en el tema y manifestó que no las acusaciones en su contra son hechas por analistas y adversarios. "Las acusaciones hacia mí no la hacen delatores, sino analistas y adversarios". el ex-mandatario sostuvo que "nosotros nada tuvimos que ver en el proyecto Olmos que fue firmado antes de mi gobierno".



Sobre su relación con Marcelo Odebrecht:



"Hemos tenido una relación protocolar y punto", manifestó Alan García sobre su relación con Marcelo Odebrecht. "A él (Odebrecht) lo conocí ya siendo presidente", sentenció el exmandatario



Sobre el APRA



Alan García también fue consultado sobre su relación y futuro con el APRA. "Mi estrella se apagó, le sirvió al APRA y estoy alegre por eso y ahora yo me aparto", sostuvo el exmandatario. "Ya entendí que mi tiempo pasó...pero nunca dejaré de ser aprista", sentenció García.