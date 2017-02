Alan García y 10 frases de la entrevista a Trome en la que habló de todo [VIDEO y FOTOS]

Puede haber perdido algunos kilos, pero su peculiar estilo para atender a la prensa se mantiene intacta. Alan García regresó esta semana al Perú para declarar como testigo ante la fiscalía sobre las presuntas irregularidades del Gasoducto del Sur y Trome se sentó en exclusiva con el expresidente para conversar de todo un poco.



Una de las primeras cosas que Alan García hizo en la entrevista que ofreció a Trome fue afirmar que sería una mentira que Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, o algún otro directivo de la constructora brasileña revelara que le dio alguna coima. "Me sorprendería porque no es cierto", dijo el expresidente.



Sobre las informaciones de que cobraría alrededor de 100 mil dólares por las conferencias que ofrece en el extranjero, Alan García explicó que hay otros expresidentes a los que les pagan mucho más. "El señor Clinton cobra un millón, el señor Lula cobraba 300 mil dólares. Yo, modestamente, entre 50 y algunas veces 80 y 100", respondió.







​Y sobre sus declaraciones de que no lo metiean en ‘la pandilla de los expresidentes’, Alan García dijo que se refería a los mandatarios "que han recibido dinero y han sido cotizados en cuentas corrientes". "Yo no estoy en esa pandilla", agregó, sin precisar si era una alusión a Alejandro Toledo y Ollanta Humala.



¿Pero qué dijo sobre la gestión de PPK, su cuestionado patrimonio, los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos exfuncionarios de su gobierno? No te pierdas estas y otras revelaciones que Alan García ofreció en exclusiva a Trome.

