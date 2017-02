Alan García marca distancia de Fujimori y Toledo: “A mí no me metan en la pandilla de los expresidentes” [VIDEO]

Con él no es. El expresidente Alan García negó estar envueltos en actos de corrupción y deslindó de los funcionarios de su segundo gobierno detenidos por presuntamente haber recibido coimas de Odebrecht.



“A las pruebas me remito, a mí nadie me ha dicho ‘a usted le he entregado 20 millones en una cuenta o está usted en las agendas’ (…). A mí no me metan en la pandilla de los expresidentes”, recalcó., dijo Alan García en diálogo con RPP.



Este comentario vino en alusión a la situación de los exmandatarios Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y lesa humanidad, y Alejandro Toledo, acusado de recibir una millonaria coima de Odebrecht y que actualmente se encuentra prófugo.







Sobre el caso en específico del exviceministro de Transportes Jorge Cuba, Alan García dijo sentir vergüenza de esas acusaciones y dijo tener ganas de “pedir perdón al país” por los actos de corrupción en los que se vieron involucrados funcionarios de su gestión.



“El conocer que Cuba y otros han recibido dinero ha sido una puñalada en la espalda, porque pensé que siendo funcionarios, no son apristas, que tendrian más cuidado y evitarían eso”, lamentó el exmandatario.



“Lo que siento además de un golpe moral, es vergüenza, porque a pesar de no haberlos conocido, ha sido a traves de mis votos y mi presidencia que han pasado y se han puesto a burlar al país buscando dinero", continuó.



Asimismo, Alan García dijo que no le preocupa una eventual inclusión suya -en calidad de investigado- en las pesquisas que realiza el Ministerio Público por el escándalo de corrupción de Odebrecht en el Perú.



“Póngame como quieran. Me han investigado todo en los últimos cinco años, en el Congreso, la Fiscalía de la Nación y han concluido que yo no tengo más de lo que gané. Estoy limpio de todo eso, no tengo ningún problema”, manifestó el expresidente.





QUE NO SE TE PASE

