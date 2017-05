Alan García y sus frases sobre el caso Odebrecht, la comisión Lava Jato y un posible indulto a Alberto Fujimori [VIDEO]

A su regreso a Lima, tras residir en España en los últimos meses, el expresidente Alan García ratificó hoy que no recibió dinero de Odebrecht y expresó su disposición de acudir a la comisión Lava Jato, que en el Congreso investiga las presuntas coimas de empresas brasileñas a funcionarios peruanos.



“No tengo nada, ninguna cuenta corriente y no he recibido nada de Odebrecht, como hasta ahora –en cinco meses de pesquisas– se sabe. Es porque no hay nada y sé que no habrá nada”, expresó Alan García en entrevista con RPP Noticias, reiterando que no teme los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht.



Alan García indicó que incluso ha enviado una carta a la presidenta de dicha comisión, la congresista Rosa Bartra de Fuerza Popular, para manifestarle su deseo de colaborar con las indagaciones “desde donde esté y en el momento en que lo dispongan”, así se encuentre en el extranjero.



Asimismo, Alan García enfatizó que a él nadie lo ha acusado de recibir de parte de Odebrecht cuantiosas sumas de dinero a cambio de conceder obras públicas o financiar su campaña electoral, como ha ocurrido en los casos de los exmandatarios Alejandro Toledo y Ollanta Humala.



“El que tiene un 'ego colosal' no recibe 'propinitas', ni le pide plata a nadie”, dijo Alan García en tono bromista. “En cuanto a mí, y en esto hay que ser clarísimo, no tengo a nadie que haya dicho jamás o que haya hecho una mención, nadie se atrevió a decir: yo le he entregado algo a Alan García”, añadió el expresidente.



En ese sentido, Alan García explicó que las iniciales “AG” que aparecen en la agenda de Marcelo Odebrecht no corresponden a su nombre, pues tras leer todas las páginas de la agenda del empresario brasileño ambas letras también figuran en anotaciones vinculadas con otras países como Angola, en África, que él nunca visitó.



Por otro lado, Alan García opinó a favor de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, conceda un eventual indulto humanitario al sentenciado Alberto Fujimori, pues su salud está deteriorada y, si saliera de prisión, “no va a dar un golpe de Estado”.



Si bien dijo ser “lo más lejano a un fujimorista”, porque fue perseguido e incluso se quiso atentar contra él durante la dictadura de los años 90, Alan García consideró que no se puede vivir de odios ni rencores, por lo que exhortó a que se tome pronto una decisión al respecto.



