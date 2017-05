Alan García: Empresario Joao Santana asegura que Odebrecht le pidió asesorar su campaña presidencial [VIDEO]

Alan García vuelve a ser mencionado en medio de las investigaciones del caso Lava Jato y la maraña de corrupción generada por la empresa Odebrecht. Esta vez se dio a conocer la declaración del empresario brasileño Joao Santana en la que asegura que la compañía constructora le pidió asesorar la campaña presidencial del líder aprista en el 2015.

"También intentaron introducirme, pero yo no acepté que asesorase dos campañas. Una en Ganha del presidente John Dramani Mahama, y que también asumiese la campaña del ex presidente Alan García en las últimas elecciones en Perú. Pero no quise”, declaró Joao Santana (minuto 3:23 del video) ante el juez Sergio Moro, que ve el caso Lava Jato.

“Fue exactamente al empezar el 2015, cuando ya estaba en marcha el proceso Lava Jato. Cuando también me ofrecieron otras campañas tampoco me interesaron pese a que me fueron insistentes", detalló Santana sobre este pedido de Odebrecht a favor de Alan García.

Empresario brasileño habló de tentativa de Odebrecht de apoyar campaña de Alan García.

Joao Santana también se refirió extensamente sobre este tipo de asesorías como la que se iba a favorecer a Alan García: “Odebrecht se aproximó a nosotros a través de un intermediario del Partido de los Trabajadores, a través de Antonio Palocci (…) Esta relación se fue fortaleciendo con las diferentes campañas del Partido de los Trabajadores (…) A partir de ese punto, fuimos invitados por Odebrecht para realizar campañas de algunos países”.

Por su parte, Alan García se refirió a estas declaraciones de Joao Santana y negó que haya sabido algo acerca de estas negociaciones por parte de Odebrecht.

Especulaciones.Jamás tuve relación con el publicista Santana ni con Odebrecht sobre oferta de asesoría en el 2016. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 12 de mayo de 2017