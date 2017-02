Alan García en 'Pepitas' 

‘Imparciales’

Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, asegura que ‘los jueces son imparciales y no responden a consignas políticas’. ¿Le creemos?...



PPK viral

La página de Internet ‘RT’ publica una nota con el título ‘El mensaje contra la corrupción de un presidente latinoamericano que se ha vuelto viral’. Se refiere a PPK, pero no es para alegrarse, pues sus palabras son tomadas a la broma y le llueven las críticas. Noooo...



Fariseo

Los fujimoristas no sueltan al ‘Cholo sano y sagrado’. Rosa Bartra dice que ‘Alejandro Toledo fue un grandísimo mentiroso, el fariseo más grande que ha tenido nuestra política’. Qué feo...





Amiga

Moisés Tambini, el exabogado de Alan García, confirmó que Julia Príncipe es su amiga. “Ella no es amiga de hoy, ella y toda su familia siempre cultivó una amistad con la mía desde hace 30 a 40 años atrás”, expresó. ¡Qué cosa!...



Abogados

El congresista Martín Belaunde le manda su chiquita a PPK. “Si su gobierno quiere extraditar a Toledo debe contratar y pagar abogados de Estados Unidos. Es caro, pero si no fracasará. ¿O quiere fracasar? No lo creo”. Es decir...



‘La hora es dura’

Parece que ahora sí Alan García sabe que se le puede venir la noche. En Facebook escribió un mensaje a sus compañeros apristas. “La hora es dura, unos nos abandonan y otros traicionaron la confianza que se les dio para usarla en su propio beneficio material, pero hemos superado situaciones más difíciles”, afirmó. Uyuyuyyy...



Alan García