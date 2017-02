​No siente ningún temor y acudirá a todas las diligencias del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso en la que se requiera su presencia. Eso fue lo que señaló el expresidente Alan García dijo a su llegada a Lima esta mañana proveniente de Madrid, España.



Consultado sobre la orden de captura nacional e internacional del exmandatario Alejandro Toledo, acusado de presuntamente recibir una millonaria coima de Odebrecht, Alan García dijo que “cada uno sabe cómo actúa”.



“Yo asistiré a todas las convocatorias fiscales, judiciales o del Congreso. No tengo ningún temor y haré todo de acuerdo a mi consciencia y bien”, señaló Alan García en breves declaraciones a la prensa a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.



Asimismo, el expresidente pidió “que les caiga todo el peso de la ley, el máximo posible” a aquellos “funcionarios de segundo nivel que hayan aprovechado obras del pueblo para enriquecerse y extorsionar a las compañías (…) porque traicionan al pueblo y ensucian obras que son el favor del pueblo”.



Como se recuerda, el expresidente Alan García arribó al Perú para participar en calidad de testigo en una audiencia convocada por la Segunda Fiscalía Anticorrupción, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la licitación del Gasoducto del Sur.



Antes de ingresar a la sede del Ministerio Público para cumplir con la citación del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, el exmandatario dijo que está “a disposición de todos” y reiteró que se someterá a todas las indagaciones que se crean convenientes.



“Me convocan a dar mi testimonio. Es la segunda vez que vengo a dar mi testimonio. Yo he venido 39 veces a las fiscalías, al Poder Judicial y al Congreso en los últimos cinco años, de manera que si alguien dice ‘Alan no arruga’, se lo agradezco”, acotó Alan García.



Consultado sobre si su acción debe ser imitada por otros expresidentes, como el prófugo Alejandro Toledo, Alan García manifestó que “yo no doy ejemplo ni lecciones a nadie, cada uno actúa de acuerdo a su consciencia”.







LLegué y asistiré a las 9am a la Fiscalía como testigo sobre el gasoducto firmado el 2014. — Alan García (@AlanGarciaPeru) February 16, 2017

