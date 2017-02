Alberto de Belaunde: Congresista propone que curso de religión no perjudique promedio de los alumnos [VIDEO y FOTOS]

Perú es uno de los países más religiosos de América Latina con 82% en comparación con Colombia, Brasil y México.



El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) Alberto de Belaunde , acaba de realizar una propuesta en Facebook donde manifiesta que el curso de religión no debería afectar el promedio de los jóvenes estudiantes.



" EXONERACIÓN DEL CURSO DE RELIGION

Amigos, el curso de religion (catolica) se dicta en nuestras escuelas. En principio, la ley establece que los alumnos que no profesan esa fe pueden exonerarse de llevar el curso, pero estoy recibiendo información que eso les está generando un perjuicio académico, lo que resulta ilegal. Agradeceré que los padres o alumnos que hayan recurrido a dicha exoneración puedan compartir conmigo su experiencia (aquí en los comentarios o mediante mensaje privado).



Los alumnos evangélicos, judíos, musulmanes, agnósticos, ateos tienen todo el derecho a no llevar el curso de religión y que eso no afecte su promedio académico. Ayúdenme a asegurarnos que eso se esté cumpliendo", es el mensaje que Alberto de Belaunde lanza a todos su seguidores en Facebook.



Por su parte, la Ministra de Educación, Marilú Martens, se reunión con las autoridades de la Conferencia Episcopal Peruana y aclaró algunos puntos antes del inicio de las clases escolares del 2017.



Marilú Martens, negó que se retire o reduzcan horas de clases de religión en todos los colegios públicos de Perú. La titular de educación se reunión la semana pasada con obispos y aclaró algunos alcancen del Currículo Nacional de Educación Básica 2017.



Sin machismo e igualdad. La directora regional de Educación de Lima Metropolitana, Killa Miranda, manifestó que se está realizando un trabajo de sensibilización a maestros y maestras de todo el Perú con el único objetivo de eliminar el machismo y poder implementar el tema de igualdad de género en las aulas.