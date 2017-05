Un 59% de peruanos estaría de acuerdo si el presidente Pedro Pablo Kuczynski decide indultar por razones humanitarias al condenado exmandatario Alberto Fujimori, según revela la encuesta nacional de El Comercio-Ipsos. Un 38% se mostraría en desacuerdo y solo un 3%no precisa su respuesta.



En un plano general, un 37% de la población cree que debería darse una ley para que las personas ancianas que no sean terroristas puedan cumplir su pena en arresto domiciliario; norma que afectaría a Alberto Fujimori; mientras que un 36% cree que el preso expresidente debería ser indultado y puesto en libertad.



En tanto, un 24% cree que Alberto Fujimori debe permanecer recluido en el penal de la Diroes y un 3% no opina al respecto. Además, un 47% cree que Fuerza Popular no da una ley que permita que el exmandatario y otros reos ancianos puedan cumplir su pena en arresto domiciliario porque quieren que PPK le otorgue el indulto al otrora líder del fujimorismo.



Aguinaga sobre Alberto Fujimori: “Su salud está evolucionando positivamente”

FICHA TÉCNICA

Muestra: 1.305 entrevistados. Nivel de representatividad: 71,5% de la población electoral urbana rural del Perú. Fecha de aplicación: del 10 al 12 de mayo del 2017. Margen de error: +/-2,7%. Nivel de confianza: 95%.

