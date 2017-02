¿Aldo Mariátegui dejó la dirección de 'Correo' por encargar investigación a Alejandro Toledo que destapó caso Ecoteva?

A propósito del escándalo por las millonarias coimas que Alejandro Toledo habría recibido de Odebrecht, Aldo Mariátegui recuerda en su columna de hoy la vez que, como director del diario Correo, ayudó a desentrañar el hilo de la madeja del caso Ecoteva al encargar a uno de sus periodistas la investigación de la compra de la mansión del expresidente en Las Casuarinas.



Aldo Mariátegui menciona que en setiembre de 2012, un sitio web informó que Alejandro Toledo había adquirido la mencionada propiedad. “Tras leer eso, pensé que ningún político podía ser tan estúpido”, escribe el periodista, asumiendo que era un chisme. Sin embargo, cuando los vecinos de la zona le confirmaron el hecho, puso a trabajar a su mejor hombre.



“Inmediatamente encargué la investigación a mi ‘sabueso’ Óscar Libón de la unidad de investigación, quien a los pocos días me confirmó que todos los datos que le había dado eran ciertos, por lo que acordamos que le dedique tiempo completo”, dice Aldo Mariátegui en su columna.



“A ritmo de samba, el 6 de diciembre Luis Agois me comunica mi salida de la dirección del diario, pero me pide que me quede hasta enero”, añade Aldo Mariátegui, que recuerda que con el tiempo en contra, “torturaba a diario” al periodista de investigación Óscar Libón para que tuviera todo armado antes de su partida.



“¡Se acercaba febrero y mi salida, y el meticuloso Óscar no tenían aún todo armado! ¡Le torturaba a diario, pues no confiaba ya en que (Luis) Agois publique la historia tras marcharme! Por fin la tuvo lista y el martes 22 de enero del 2013 Correo publicó en portada la primera secuencia del caso Ecoteva”, indica Aldo Mariátegui en su columna.



“Contento, el miércoles 30 de enero salí del diario. ¡Solo la investigación sobre Javier Diez Canseco y la Bolsa me había dado más satisfacción! Han pasado cuatro años de eso y recién el Poder Judicial y la Fiscalía piden la detención de Toledo”, finaliza Aldo Mariátegui su columna de hoy.







